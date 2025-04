Sergipe recebe competição nacional de X1 com apoio do Governo de SE

Sergipe será palco da abertura da temporada 2025 do X1 Brazil nos dias 11 e 12 de abril. Com o apoio do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), o evento promete grandes confrontos e um espetáculo de alto nível para os fãs da modalidade.

A competição contará com um card repleto de grandes jogos e distribuirá R$ 110 mil em premiações. Na sexta-feira, dia 11 de abril, o X1 Circuito acontecerá na Arena Treino 10, com cinco confrontos. Já no sábado, 12 de abril, o Ginásio Constâncio Vieira será o cenário do X1 Combate, incluindo a aguardada disputa de cinturão entre Berô Paraíba e Laboba, atleta da casa. O evento também contará com um duelo especial de X2, que reunirá grandes craques da modalidade. Os ingressos já estão à venda através da Bilheteria Digital.

“Estamos muito entusiasmados em retornar a Sergipe, um estado com grande paixão pela modalidade. Será um espetáculo imperdível, com confrontos de altíssimo nível. A torcida sergipana poderá testemunhar de perto o melhor do X1. Aproveito para agradecer ao Governo do Estado de Sergipe, que, através da secretária Mariana Dantas, sempre recebe muito bem a comunidade do X1 e contribui para o crescimento da modalidade no estado e no país”, destacou o presidente da X1 Brazil, Hugo Leonardo Loureiro.

O futebol X1 em Sergipe tem um nome que impõe respeito: Laboba. Conhecido como o “Mago de Aço”, ele é o maior expoente da modalidade no estado e o único sergipano presente no seleto ranking profissional da X1 Brazil 2025. Com sua combinação de força, habilidade e um estilo de jogo implacável, Laboba conquistou seu espaço entre os melhores do Brasil, tornando-se um dos atletas mais temidos e admirados no cenário nacional. Ao longo de sua trajetória, Laboba construiu um currículo impressionante, acumulando vitórias expressivas contra grandes nomes do X1, como Etinho e Ramon Iceman. Seus confrontos são sinônimo de intensidade e técnica, proporcionando verdadeiros espetáculos dentro das quadras. A cada partida, a torcida sergipana comparece em peso, lotando arquibancadas e vibrando a cada jogada do “Mago de Aço”, que retribui com atuações de alto nível.

Atletas como Laboba não apenas elevam o nível da competição, mas também ajudam a fortalecer e popularizar ainda mais o X1 no Brasil. Seu legado segue em construção, inspirando novos jogadores e provando que Sergipe tem um verdadeiro craque nas quadras do país.

Programação:

11 de Abril – Sexta-feira – Arena Treino 10

Ingressos somente na hora – R$ 10,00

18h – Mauro (X1 Recife) x Nego Teilor (AF)19h – Deco Pitbull (Tropa da Top) x Jhonson (Elite BR)

20h – Dih Jacaré (Tropa da Top) x Fabinho (Bonde do Coringa)

21h – Pedalada (Bonde do FR) x Doido de Mandacaru (Bonde do Coringa)

22h – Marivânio (Elite BR) x Ângelo (Bonde do Coringa)

12 de Abril – Sábado – Ginásio Constâncio Vieira

Ingressos na Bilheteria Digital – Primeiro lote: R$ 15,00

18h – Niniu (Noronha FC) x Bode (Tropa do DG)

19h – Jonatas (X1 Piauí) x Etinho (Bonde do FR)20h – Nego Biza (X1 Recife) x Etinho (Bonde do FR)

21h – X2 Confronto – Tropa do Coringa (Daniel Coringa / Kaká / Brasil) x Treino 10 (Maloqueiro Chic, Pacu e Gagá)

22h – Berô Paraíba (Elite BR) x Laboba (Sergipe) – Disputa de cinturão

Credenciamento de imprensa

Jornalistas de veículos de TV, rádio e imprensa escrita estão convidados a acompanhar de perto o X1 Combate, realizado no dia 12 de abril, em Aracaju (SE).

Para solicitar o credenciamento, os interessados devem entrar em contacto com Fernanda Moura, por meio do número (41) 99816-8358. As vagas são limitadas e estão sujeitas à confirmação pela organização.

Foto: Arquivo X1 Brazil