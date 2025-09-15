Sergipe recebe corrida do Santander Track&Field Run Series

Etapa Aracaju II neste domingo, dia 21 de setembro, com a primeira largada ocorrendo às 6h15 na Avenida Beira Mar

A TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, chega para mais uma etapa em Sergipe da Santander Track&Field Run Series – maior circuito de corridas da América Latina em número de provas. A etapa Aracaju II vai ocorrer neste domingo, dia 21, com percursos de 5km e 10km. A primeira largada está prevista para 6h15, na Av. Beira Mar, nº 1.200.

A etapa de Aracaju também receberá inscrições de crianças. A prova kids será dividida por idade e tamanho de percurso em quatro baterias, com largada a partir das 8h30: a primeira bateria (50m) será formada por crianças de 4 e 5 anos; a segunda (100m), de 6 e 7 anos; a terceira (150m), de 8 e 9 anos; e a quarta (200m), de 10 e 11 anos.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha. A retirada dos kits pode ser feita na Loja Track&Field Aracaju, na Rua Cap. Benedito Teófilo Otoní, 392, bairro Treze de Julho, nos dias 18 a 19 de setembro, das 9h às 20h, e no sábado, dia 20, das 9h às 18h.

“Comemoramos 20 anos de Run Series em 2024 com público recorde. Foram mais de 200 mil atletas em nossas etapas por todo o país e acreditamos que em 2025 podemos atrair ainda mais pessoas. Fomos eleitos a melhor produtora de corridas do estado de São Paulo, não só pela nossa preocupação em entregar um circuito seguro, mas também em promover experiências que vão além das pistas como estações de recovery, shows e muitas outras ativações de bem-estar”, conta Fred Wagner, CEO da TFSports.

“Este novo ano de Santander Track&Field Run Series reforça nosso compromisso com a promoção do esporte e da qualidade de vida em todo o Brasil. Com público recorde e dezenas de etapas espalhadas pelo país, o circuito mostra a popularidade da modalidade e a riqueza da nossa diversidade cultural e geográfica. Entre os momentos mais aguardados está a etapa vertical no icônico Farol Santander, que traz uma experiência única. Com a comunidade #SRUN, o Santander é hoje o maior patrocinador de corridas de rua do país. Por isso, temos grande orgulho em apoiar essa jornada esportiva ano após ano”, afirma Bibiana Berg, head de Experiência & Cultura do Santander Brasil.

Serviço

Etapa Aracaju II Santander Track&Field Run Series

Data: 21 de setembro

Percurso: 5km e 10km, além de prova kids

Horário: a partir das 6h15

Entrega de kits: Loja Track&Field Aracaju, na Rua Cap. Benedito Teófilo Otoní, 392, bairro Treze de Julho, nos dias 18 a 19 de setembro, das 9h às 20h, e no sábado, dia 20, das 9h às 18h.

Inscrições: https://www.tfsports.com.br/

Sobre Santander Track&Field Run Series

O Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 20 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 200 mil atletas nas cerca de 75 etapas realizadas pelo país. Desde 2018 o Santander possui os naming rights do circuito que conta também com o patrocínio de Vivo, 3 Corações, Minalba e Rhodia. A iniciativa é realizada pela TFSports – plataforma que integra eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

Santander Brasil e Esportes

O Santander Brasil concentra seu apoio ao esporte nas corridas de rua, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida. O Banco patrocina o Santander Track&Field Run Series, o maior circuito de corridas da América Latina em número de provas, e a Santander Night Run, principal circuito noturno do mundo. Também fazem parte da plataforma SRUN, circuito proprietário do Banco, eventos como a Santander Rio S21K, a Santander Meia de Sampa, a Santander Meia de Curitiba e a Santander Maratona de Curitiba. Em 2024, mais de 221 mil pessoas participaram das provas promovidas ou apoiadas pelo Banco.

Sobre a TFSports

A TFSports é a plataforma de bem-estar da Track&Field que promove eventos e conecta pessoas a profissionais, produtos e serviços ligados a um estilo de vida ativo e saudável. Em 2024, foram mais de 3,6 mil eventos, reunindo uma base de 870 mil usuários e cerca de 8 mil treinadores em 80 modalidades diferentes.

Sobre a Track&Field

A Track&Field é uma das líderes no segmento de wellness no Brasil, com a missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável por meio de seus produtos e serviços. Ao final de 2024, a companhia contava com 398 lojas, sendo 53 próprias (incluindo 13 outlets e o e-commerce) e 345 franquias, sendo uma em Portugal. Está presente em 165 cidades e 25 Estados, com mais de 1.600 colaboradores diretos e cerca de 2.000 colaboradores dos franqueados.

Inscrições: App TFSports (http://www.tfsports.com.br/)

