Sergipe recebe Inzuma Paddle Festival na Orla Pôr do Sol

Neste final de semana, Sergipe acolheu, na Orla Pôr do Sol, em Aracaju, o Inzuma Paddle Festival, que contemplou a segunda etapa do Circuito Brasileiro de SUP 2024 e do Circuito Sergipano de Va’a. O evento celebrou as belezas naturais do estado e reforçou a sua reputação como um destino ideal para esportes aquáticos. Os circuitos destacaram a rica paisagem costeira de Sergipe e atraiu atletas e entusiastas do paddle e do va’a, uma modalidade de canoagem polinésia.

A segunda etapa do Circuito Brasileiro de SUP 2024 contou com participantes de várias regiões, incluindo atletas do Ceará, Distrito Federal, Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Paraíba e São Paulo, que aproveitaram o feriado prolongado para conhecer as belezas naturais de Sergipe. O evento aconteceu no sábado, 6, e reuniu os competidores em um espetáculo de habilidade e resistência.

O Stand Up Paddle, ou SUP, tem se tornado cada vez mais popular nas águas da Orla Pôr do Sol e em outras áreas costeiras de Sergipe, uma vez que a prática é acessível para todas as idades e níveis de habilidade.

Campeão brasileiro e diretor técnico da Confederação Brasileira de Stand up Paddle, Alex Araújo destaca a importância do evento para o estado. “Queremos trazer novidades e ajudar no desenvolvimento do esporte aqui em Sergipe, já que a Orla Pôr do Sol, a Crôa do Goré, o Viral e a Ilha dos Namorados recebem muitos turistas, e a grande atração é o stand up paddle. Com a realização da segunda etapa aqui, conseguimos capacitar jovens e adolescentes que trabalham com o stand up nesses pontos turísticos”, justifica.

Sergipano de Va’a

No domingo, 7, ocorreu a segunda etapa do Circuito Sergipano de Va’a, a canoa havaiana. Os melhores remadores do nordeste fizeram os percursos de seis e 12 quilômetros nas águas tranquilas da Orla Pôr do Sol. A canoa havaian tem encontrado um espaço significativo em Sergipe. O esporte possui raízes culturais profundas na Polinésia e é praticado em grupo, promovendo tanto a resistência física quanto o trabalho em equipe.

Apoio

O Governo de Sergipe e a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) têm enfatizado a importância de apoiar modalidades esportivas como o Stand Up Paddle (SUP) e a canoa havaiana, reconhecendo os múltiplos benefícios que esses esportes trazem para a comunidade local e para o estado como um todo.

“A promoção de esportes aquáticos como o Stand Up Paddle e a canoa havaiana é fundamental para o desenvolvimento sustentável do turismo esportivo em Sergipe. Esses esportes não apenas destacam as belezas naturais de nossa região, mas também incentivam a prática de atividades físicas saudáveis entre a população. Nosso apoio a essas modalidades reflete o compromisso do governo e da Seel em diversificar e fortalecer a cultura esportiva do estado’’, reforça a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas.