Sergipe recebe premiações na gestão de Regimes de Previdência

Promovidos pela Abipem, são os maiores prêmios nacionais na temática Previdência

O Governo do Estado, através do SergipePrevdência, recebe as premiações por sua segunda classificação no 5º Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária e no 1º Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária. No 4º Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, Sergipe conquistou a 11ª posição. Esta última categoria envolve todos os Estados, capitais e municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Promovidos pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), são os maiores prêmios nacionais na temática Previdência. Direcionados às instituições associadas e certificadas pela Regularidade Previdenciária, os Prêmios Destaque Brasil visam fomentar, identificar, incentivar, reconhecer e divulgar instituições que possam ser referência no âmbito da gestão previdenciária.

Além destes três prêmios nacionais [Responsabilidade Previdenciária, Governança Previdenciária e Investimentos], outras duas certificações do SergipePrevidência são a do Pró-Gestão Nível 3 [o maior é 4], que é nacional; e a da Avaliação de Transparência do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE).

“Receber mais essas conquistas nacionais, dos Prêmios Destaques Brasil, em três categorias diferentes, reforça que temos construído um dos melhores RPPS do país. Isso somado ao certificado do Pró-Gestão Nível 3. São resultados grandiosos, de relevância e, claro, de muita responsabilidade. Concorremos com RPPS bem maiores que nós. Ainda assim, nosso maior prêmio é o reconhecimento da atenção e qualidade diárias em nossos serviços, em especial, no Programa Melhor Idade, pelos quase 35 mil aposentados e pensionistas da rede estadual”, ressalta o diretor-presidente do órgão, José Roberto de Lima Andrade.

Foto assessoria

Por Flávia Nunes