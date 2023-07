Sergipe recebe R＄ 27,9 milhões do Governo Federal para merenda escolar no primeiro semestre através do PNAE

Sergipe recebeu, no primeiro semestre de 2023, R$ 27,9 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), montante destinado a garantir a manutenção, variedade e qualidade da merenda escolar. O valor contempla 1.623 unidades da rede pública, que representam 319 escolas estaduais e 1.304 municipais.

Entre os municípios que receberam maior repasse, a cidade de Lagarto lidera com o valor total de R$ 845 mil para os pouco mais de 14 mil alunos que frequentam as 78 escolas da região. Em seguida vem Nossa Senhora do Socorro, com R$ 795 mil destinados aos 17,3 mil alunos das 48 escolas. O terceiro lugar fica com Itabaiana, com R$ 659 mil para os 10,4 mil alunos que frequentam as aulas em 56 escolas.