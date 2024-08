SERGIPE RECEBERÁ 31 NOVOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA “MAIS MÉDICOS” PARA COMPOR REDE DE SAÚDE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), receberá 31 profissionais do Programa Mais Médicos, que passam a atuar na Atenção Primária à Saúde (APS). Os médicos serão distribuídos em 22 municípios sergipanos e, entre eles, haverá uma equipe prisional para o município de São Cristóvão.

O ‘Mais Médicos’ é um programa do Governo Federal que visa fortalecer a APS do país, que é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, em Sergipe, existem 301 vagas ativas, sendo 260 ocupadas por médicos de programas de provimento pelo Ministério da Saúde – Mais Médicos e dos Médicos pelo Brasil. Os 75 municípios do estado aderiram ao Programa Mais Médicos, proporcionando o fortalecimento da rede de saúde.

Segundo a referência técnica do ‘Mais Médicos’, Elisa Virgínia Leite, este é o 38º ciclo do programa e, neste momento do edital, é onde acontece a confirmação, validação e homologação dos médicos com cadastro nos Conselhos Regionais de Medicina (CRM). “Caso os médicos não sejam homologados até o dia 27 de agosto, eles serão excluídos automaticamente do processo de seleção”, explicou Elisa.

Caso as vagas não sejam preenchidas até o prazo, ocorrerá a inserção dos documentos dos médicos intercambistas, aqueles que são brasileiros formados no exterior e que já participaram do módulo de avaliação.

No dia 13 de setembro será realizado o acolhimento estadual para médicos e gestores onde serão abordados temas como: diretrizes, normas e funcionamento do programa e o processo de supervisão pedagógica.

Foto: Flávia Pacheco