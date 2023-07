Sergipe receberá linha de transmissão de energia em lote arrematado pela empresa Celeo Redes e vai gerar mais de 2.400 empregos

Um lote de linhas de transmissão de energia elétrica que contempla o estado de Sergipe foi arrematado durante leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A vencedora foi a empresa Celeo Redes Brasil, que ofereceu uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 99,9 milhões, o que resultou em deságio de 48,23% em relação ao preço inicial ofertado, de R$ 192,9 milhões. O investimento estimado é de R$ 1,2 bilhão.

O Leilão de Transmissão N° 01/2023 da Aneel, realizado no último dia 30 de junho, visou à contratação de concessões do serviço público de transmissão de energia no Brasil. Na ocasião, foram leiloados nove lotes, distribuídos em sete estados (BA, ES, MG, PE, RJ, SP e SE), resultando em 6.000 km de linhas de transmissão – 400MVA – e R$ 15,8 bilhões que serão investidos.

Em Sergipe, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec) tem capitaneado as tratativas sobre a necessidade de Sergipe receber novas linhas de transmissão, conforme afirma o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

“Temos dialogado com empresas que realizaram propostas, além de atuar junto a órgãos do Governo Federal e órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que outros leilões de energia que serão realizados ainda em 2023 beneficiem o estado”, destacou o secretário.

Lote 6 – SE/BA

Com extensão de 714 quilômetros (km), o Lote 6 compreende as regiões de Sergipe e Bahia e é composto pela Linha de Transmissão (LT) 500 kV Xingó – Camaçari II. O prazo de execução das obras é de 60 meses e a expectativa é de geração de 2.406 empregos diretos e indiretos. Em Sergipe, a LT passará por Tobias Barreto, Poço Verde e Canindé de São Francisco. A expectativa com os projetos de novas linhas de transmissão em todo o país é gerar 31.800 empregos, entre diretos e indiretos.

A nova linha visa expandir o sistema de transmissão da Área Sul da Região Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, de modo a corresponder à expectativa de contratação de elevados montantes de energia provenientes de empreendimentos de geração renovável na região, com destaque para as usinas eólicas e solares.

Os empreendimentos licitados durante o leilão provêm dos estudos de planejamento da expansão da transmissão que contam com a participação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Ministério de Minas e Energia (MME), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Foto: Arthuro Paganini/Arquivo