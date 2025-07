Sergipe registra acumulado de chuvas superior à média para mês de junho e deve se repetir em julho

A Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) já tinha previsto e os números confirmaram: em junho, choveu mais do que a média em todo o território de Sergipe. De acordo com o órgão, a previsão de chuvas acima do normal permanece durante o mês de julho em Sergipe e demais estados do Nordeste. Apenas a região do semiárido terá precipitações compatíveis com a média registrada para o período.

O acumulado de chuvas chegou a ser superior a 500 milímetros em Pacatuba, município do baixo São Francisco, onde o normal para junho é 140 mm, e superior a 400 mm em outros três municípios. Foi o caso de Ilha das Flores, também na região do baixo São Francisco, onde choveu 486,1 mm, quando o normal para o período é 145 mm.

Capela, no leste do estado, onde o normal para o período é 175 mm e o registro de junho apontou 408 mm, e Laranjeiras, também no leste, com normal de 182 mm e 448 mm em junho deste ano. Em todos os 41 municípios onde há o monitoramento de chuvas por amostragem no estado houve acúmulos superiores ao normal.

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Thatyana de Castro, a situação foi fruto do prolongamento da baixa pressão e umidade atmosféricas e do aquecimento do Oceano Atlântico adjacente, o que provoca grande possibilidade de chuvas no estado.

“Isso é muito importante para a agricultura e pecuária de Sergipe, e a tendência é que esse quadro se repita em julho, com chuvas que vão do normal a acima do normal no litoral e agreste e dentro da normalidade no semiárido. É provável também que as temperaturas sigam amenizadas, dependendo da aproximação de frentes frias e intensidade da Alto Subtropical do Atlântico Sul”, informou.

Foto: Arthuro Paganini