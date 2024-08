Sergipe registra criação de mais de 1,2 mil postos formais em julho

No acumulado do ano, estado registra 6,2 mil empregos com carteira assinada. Em sete meses, Brasil já criou mais vagas do que em todo o ano de 2023

Sergipe registrou, em julho, a abertura de 1.264 novos postos de trabalho formais, segundo dados do Novo Caged, divulgados nesta quarta-feira, 28 de agosto, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No acumulado do ano, entre janeiro e julho, o estado registra 6.243 novos empregos formais. Sergipe ajudou o país a atingir a marca de mais de 1,49 milhão de novos postos formais neste ano, o que significa mais do que o Brasil registrou nos 12 meses de 2023, quando foram abertas cerca de 1,46 milhão de vagas.

Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos em Sergipe em julho, com destaque para o setor de Serviços (670 vagas), seguido pelo Comércio (256), Construção (174), Indústria (152) e Agropecuária (12).

Aracaju foi o município potiguar com maior saldo positivo de empregos criados: 477, o que contribuiu para elevar o estoque na cidade a um total de 188 mil pessoas formalizadas. Na sequência dos maiores saldos de julho em Sergipe aparecem as cidades de São Cristóvão (139 vagas), Nossa Senhora do Socorro (129), Estância (94) e Itabaiana (92).

No estado, a faixa etária com a maior concentração de contratações foi de 18 a 24 anos (922), seguida por 25 a 29 anos (143) e 30 a 39 anos (138). Em relação ao grau de instrução, pessoas com ensino médio completo foram mais requisitadas pelo mercado, com 1.017 contratações.

Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República