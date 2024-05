Sergipe registra maior crescimento nas vendas do comércio varejista em março, diz pesquisa IBGE

estado de Sergipe registrou, no mês de março deste ano, um aumento de 3,7% no volume de vendas do comércio varejista. A variação foi a maior entre os estados do país, de acordo com dados da Pesquisa de Comércio (PMC), divulgados nesta quarta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

Em relação ao mesmo período de 2023, houve crescimento de 7,5%. No acumulado no ano, com base em igual período do ano anterior, o avanço foi de 6,1%.

No mês de março de 2024, a receita nominal do varejo em Sergipe aumentou 2,8% em relação a fevereiro. Na comparação anual, houve alta de 10,6%. Já o acumulado no ano apontou crescimento de 8,5% e, nos últimos 12 meses, de 3%.

Para o subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan, responsável pelo Observatório de Sergipe, Ciro Brasil, os dados reforçam a crescente que Sergipe vem seguindo nos últimos anos, no que diz respeito aos dados do comércio. “Mais importante do que o grande aumento registrado este mês é verificar que esse crescimento de Sergipe tem sido consistente quando a gente olha os valores acumulados ao longo de um ano”, destacou.

Varejo ampliado

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o volume de vendas no estado cresceu 0,9% em relação a fevereiro. Se comparado ao mês de março de 2023, o comércio varejista ampliado aumentou 4,0%. O acumulado no ano cresceu 6,9% e, nos últimos 12 meses, 3,4%.

A receita do varejo ampliado fechou o mês com aumento de 0,9%, em comparação a fevereiro. Já em relação ao mesmo período de 2023, o aumento foi de 5,9%. A variação acumulada no ano apontou crescimento de 8,6% e, nos últimos 12 meses, de 4,8%.

Cenário nacional

Na comparação com fevereiro, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista permaneceu estável (0%) com resultados positivos em 16 das 27 unidades da federação. As maiores altas foram registradas em Sergipe (3,7%), Bahia (3,1%), Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte (2,1%, ambas).

Já as maiores variações negativas foram pontuadas no Mato Grosso (-11,2%), Pará (-2,6%), Tocantins (-1,4%) e Rondônia (-1,2%).

Para o acumulado de 12 meses, no comércio varejista, o país cresceu 2,5%, puxado por 24 das 27 unidades da federação. Os maiores destaques foram no Tocantins (10,5%), Maranhão (9,8%), Ceará (8,4%) e Bahia (6,8%). Em contraste, os recuos foram registrados na Paraíba (-8,7%), Rondônia (-0,3%) e Piauí (-0,2%). Sergipe apresentou a 19ª maior variação positiva (1,7%).

Foto: Erick O’Hara