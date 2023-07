Sergipe registra mais de 650 casos de picadas de escorpião

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que Sergipe registrou 659 casos de picadas de escorpião no primeiro trimestre de 2023.

Referência técnica do Ciatox, Júlia Cardoso explica que, após ser picado por um escorpião, o indicado é lavar o local com água e sabão. “É importante colocar uma compressa morna que, alivia a dor, não furar, sugar ou fazer torniquete e encaminhar o paciente ao serviço de saúde mais próximo”, ressaltou.

A recomendação é que também seja feita a captura do animal, que deve ser colocado dentro de um recipiente para a identificação da espécie. Isso permite uma avaliação mais eficaz para a precisão do diagnóstico.

Para evitar a proliferação do animal, a orientação é remover entulhos, troncos e restos de material de construção dos quintais e terrenos. Júlia Cardoso destacou algumas medidas que devem ser tomadas. “Manter lixeiras tampadas para evitar insetos, a exemplo da barata, que é o alimento natural do escorpião, e deixar as camas longe do alcance de paredes são cuidados que devem ser redobrados. Colocar telas nos ralos de banheiros e pias e preservar galinhas, corujas e gansos, que são predadores naturais do escorpião”, contou.

Foto SES