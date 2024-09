Sergipe registra novo crescimento em vendas do comércio varejista

O volume de vendas do comércio varejista em Sergipe registrou um crescimento de 1,5% no mês de julho deste ano, em referência a junho na série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo período de 2023, o avanço chega a 3,6%. Os dados são da Pesquisa de Comércio (PMC), foram divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) do Governo do Estado.

Para o acumulado neste ano em referência ao mesmo período de 2023, o crescimento registrado é de 5,0%; e de 2,4% se considerados os últimos 12 meses. Segundo dados da mesma pesquisa, até o mês de junho Sergipe já havia registrado um percentual cumulativo de 5,3% no volume de vendas do comércio varejista, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Em relação a junho, a pesquisa atual aponta que Sergipe registrou um crescimento de 0,9% na receita nominal do varejo, que considera as receitas e as despesas totais. Já na comparação anual o avanço é de 9,0%, no acumulado no ano apontou crescimento de 9,3%, e nos últimos 12 meses de 6,6%.

De acordo com o subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan, Ciro Brasil, o crescimento do setor varejista no estado também tem sido destaque em outros estudos do Observatório. “Outras análises do Observatório de Sergipe em relação ao mercado de trabalho ratificam o crescimento do comércio, que tem gerado empregos principalmente no setor varejista, como observamos ao longo deste ano e do mês de julho, especificamente”, explicou.

Crescimento no varejo ampliado

Veículos e material de construção são atividades que envolvem o varejo ampliado e também registraram um aumento no volume de vendas, com crescimento de 0,5% em relação a junho. No comparativo com o mês de julho do ano anterior, o comércio varejista ampliado aumentou 8,8%. Em todo o ano o crescimento foi de 6,6%, e nos últimos 12 meses de 5,7%.

A receita do varejo ampliado fechou o mês com crescimento de 1,3% em comparação a junho. Já em relação ao mesmo período de 2023, o aumento foi de 13,5%. A variação acumulada no ano apontou crescimento de 9,8%, e nos últimos 12 meses de 8,7%.