Sergipe registra recorde de passageiros no Aeroporto de Aracaju em abril

O fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria continua a crescer mês a mês, batendo recordes constantes. Em abril deste ano, comparando com o mesmo período de 2024, o aumento foi de 22,1%. De acordo com informações divulgadas pela Aena Brasil, na última quinta-feira, 15, foram registrados 102.559 embarques e desembarques no mês, contra 84.020 no ano passado.

O percentual de crescimento apontado pela empresa administradora da unidade aeroportuária no quarto mês do ano é resultado direto das inúmeras ações do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), que refletem no aumento significativo do fluxo de turistas que escolhem Sergipe como destino. Assim, a gestão estadual vem intensificando a divulgação e a promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil para o estado. A Setur tem participado de feiras de turismo nacionais, de convenções de importantes operadoras de turismo e de roadshows por diversas regiões do país.

Além disso, também há o impacto da captação de inúmeros eventos corporativos, médicos e esportivos feita pelo Governo do Estado, a serem realizados em Sergipe. Em abril, houve ainda a inclusão de voos extras em decorrência do ‘superferiadão’, que emendou a Sexta-feira Santa e o Dia de Tiradentes, e a realização da Vila da Páscoa pela gestão estadual.

Ótimos resultados

A Aena Brasil também revelou que ocorreram 51.765 embarques e 50.365 desembarques em abril. Além disso, houve aumento de 11,4% no número de operações, com 1.239 voos. Já no acumulado do ano, foram 4.874 chegadas e partidas, o equivalente a um crescimento de 3% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Em uma análise comparativa com os três primeiros meses deste ano, quando foi registrado um aumento percentual de 4,1% no fluxo de passageiros no período que engloba verão e férias escolares, o crescimento de abril se destaca ainda mais por ocorrer em um período tradicionalmente de baixa temporada. No acumulado do primeiro quadrimestre do ano, houve crescimento de 7,8%, o que, em números absolutos, representa 436.925 embarques e desembarques na unidade aeroportuária da capital sergipana.

A contínua ascensão confirmada com o aumento no número de embarques e desembarques no quarto mês de 2025 mostra a mudança significativa que vem ocorrendo na procura pelo estado como destino turístico. Hoje, Sergipe ocupa com destaque as prateleiras das principais operadoras de turismo brasileiras.

Assim, a perspectiva é de que a evolução se estenda ainda mais para o segundo semestre, já que, em junho e julho, o Estado vai promover os festejos juninos com o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Foto: Max Carlos/Setur