Sergipe registrou crescimento de 137% na geração de empregos formais no 1º semestre; Em junho foram 1.821 novos postos de trabalho formal

O estado de Sergipe registrou, no mês de junho, um saldo positivo de 1.821 novos postos de trabalho formal, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado do primeiro semestre de 2024, o estado gerou 4.921 empregos formais, enquanto no mesmo período de 2023, foram 2.070 novos postos, o que significa que houve aumento de 137,73% em relação ao primeiro semestre do ano passado.

Já os últimos 12 meses (com ajuste) acumulam 16.144 postos de trabalho. O estoque de empregos no mês ficou em 332.060 vagas. As informações foram analisadas e divulgadas nesta terça, 30, pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

Para o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, os dados do Caged confirmam que as políticas públicas de geração de emprego e renda têm surtido efeito e se refletem nos dados oficiais. “No mês de junho de 2024, foram criados 1821 novos postos de trabalho, um aumento exponencial em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram criados 637 novos postos de trabalho. Nós atingimos o nosso patamar histórico de 332.069 vagas de estoque de emprego, um resultado extremamente positivo, mostrando que a nossa economia está crescendo muito”, avalia o secretário.

Todos os cinco setores analisados registraram saldo positivo. O setor de Serviços liderou a abertura de postos de trabalho, com 663 vagas, seguido pelo Comércio, com 646 vagas. A Indústria criou 364 postos; a Construção, 104, e a Agropecuária, 43.

O desempenho do setor de Serviços foi impulsionado, sobretudo, pelas atividades de teleatendimento (268), limpeza (126) e locação de mão de obra temporária (57). No Comércio, destacou-se o varejista (482), especialmente o de artigos do vestuário e acessórios (90) e de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, como hipermercados e supermercados (89). Na Indústria, a atividade que mais abriu postos foi a fabricação de açúcar (312). Na Construção, as obras de infraestrutura (73). Já na Agropecuária, o destaque foi a criação de aves (34).

Os municípios que mais geraram empregos no mês foram Aracaju (655), Nossa Senhora do Socorro (425) e Laranjeiras (326).

Foto: Igor Matias