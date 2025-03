Sergipe se destaca em encontro de diretores técnicos de todo o país

Iniciada na última quinta-feira, 13, a 145ª Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos das Associadas (RFDTE), segue até esta sexta-feira, 14, em Belo Horizonte, com a participação ativa do Governo de Sergipe, representado pela Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis). O evento reúne especialistas e representantes de entidades do setor público para debater as principais tendências em tecnologia, segurança da informação e soluções inovadoras, com destaque para a transformação digital nas administrações públicas.

No segundo dia de encontro, a diretora de Tecnologia da Emgetis, Kleyssie Pinheiro, apresentou o status da Comissão de Inteligência Artificial (IA), que está desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), um dos projetos mais ambiciosos do Governo Federal. Kleyssie, que faz parte do squad 3 da comissão, destacou a importância do trabalho realizado na identificação de oportunidades de captação de recursos junto a administração pública e outras entidades financiadoras.

“A comissão tem sido essencial para o avanço da Inteligência Artificial no Brasil, e é um orgulho poder contribuir para o sucesso do PBIA. Nosso trabalho de mapeamento das iniciativas de IA em todos os estados é crucial para identificar oportunidades de parcerias e captação de recursos que farão a diferença na construção de um Brasil mais inovador e eficiente, especialmente no setor público”, afirma Kleyssie.

O PBIA, lançado na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, visa transformar o Brasil em um líder global em IA, com um investimento de R$ 23 bilhões até 2028. O plano prevê não apenas o desenvolvimento de soluções de IA para melhorar os serviços públicos e promover a inclusão social, mas também a criação de um supercomputador de alta performance para impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento no setor.

O Governo de Sergipe, por meio da Emgetis, reafirma seu compromisso com a inovação e a transformação digital, trabalhando ativamente em conjunto com as iniciativas federais para garantir que o estado esteja na vanguarda desse movimento tecnológico que promete revolucionar a gestão pública no Brasil.

Foto: ABEP/TIC