Sergipe se destaca pelas ações de vigilância da qualidade da água e redução de doenças

O Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, reforça a importância da água segura para a saúde pública. Neste sentido, Sergipe tem se consolidado como um dos estados brasileiros que mais avança na garantia da qualidade da água para o consumo humano. As ações coordenadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Vigilância em Saúde Ambiental, têm sido determinantes para a melhoria dos indicadores sanitários no estado.

As ações da vigilância garantem que a população tenha acesso a água segura, reduzindo significativamente a incidência de doenças de veiculação hídrica e os impactos do saneamento ambiental inadequado. Em 2024, mais de 13 mil amostras foram coletadas e encaminhadas para análise no Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), totalizando cerca de 70 mil análises laboratoriais.

“A equipe de fiscais da Vigilância atua de modo contínuo na inspeção das Estações de Tratamento, reservatórios e rede de abastecimento, além de fornecer todo apoio técnico às vigilâncias sanitárias municipais. Essas ações visam assegurar que a água esteja dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, prevenindo doenças de veiculação hídrica, como as doenças diarreicas agudas, hepatites, parasitoses, leptospirose, cólera e outras, que estão entre as principais enfermidades relacionadas ao saneamento ambiental inadequado”, destaca o gerente da Vigilância em Saúde Ambiental da SES, Alexsandro Bueno.

A relação entre saneamento básico e saúde é amplamente reconhecida. O avanço de Sergipe na redução de doenças de veiculação hídrica está diretamente ligado à melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. “O Governo do Estado ampliou os investimentos para garantir maior acesso da população à água potável e ao saneamento básico, além de aprimorar diversos serviços oferecidos aos usuários. Foram implementadas novas tecnologias, adquiridos equipamentos modernos e aprimorados sistemas essenciais, como estações de tratamento de água (ETAs), adutoras e infraestruturas completas de esgotamento sanitário”, explica Alexsandro.

Sergipe é um dos estados que mais avança na gestão da saúde ambiental, o que reflete na melhoria da qualidade de vida da população. A Secretaria segue com ações de monitoramento e investimento em saneamento, sendo essencial para a manutenção dos bons resultados e um serviço qualificado.

Foto: Mário Sousa