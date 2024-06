Sergipe sedia campeonato internacional de Ginástica Aeróbica

O estado de Sergipe se prepara para receber mais um evento do calendário esportivo mundial: o Campeonato Sul-Americano e Copa Sul-americana de Ginástica Aeróbica, que será realizado entre os dias 12 a 15 de junho, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. O torneio é realizado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

A competição reúne mais de 300 participantes, entre atletas e treinadores de clubes de oito países da América Latina, como Argentina, Peru, Uruguai, Chile, Panamá, Colômbia e Venezuela, que estarão representados no campeonato, com os melhores atletas da ginástica aeróbica, para competir nas categorias individuais, em duplas, trios e grupos, contemplando diferentes faixas etárias e níveis de habilidade.

“Acabamos de receber o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa e Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica, com a participação de nove estados, incluindo atletas sergipanos. Foram três dias de disputas, com mais de 200 atletas e a entrega de um evento sensacional, aberto ao público. Queremos convidar todos os sergipanos a prestigiarem o campeonato sul-americano. É um privilégio estar aqui e ter acesso a um evento desse nível’’, aponta a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

Na percepção da coordenadora e árbitra de Ginástica Aeróbica da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Kátia Lemos, o Ginásio Constâncio Vieira está preparado para receber atletas e espectadores de diversas partes do mundo. “O ginásio se destaca como um dos principais centros esportivos do Brasil, preparado para receber eventos de alto nível. As instalações são modernas e bem equipadas e garantem uma experiência excepcional para os atletas, treinadores e espectadores. Sergipe é realmente a capital da ginástica, e é sempre uma felicidade estar aqui’’, declara Kátia.

Ainda este ano, Sergipe será o cenário de mais três grandes eventos internacionais: o sul-americano de ginástica rítmica, o BT100, de beach tênis, e o IronMan BBA 70.3.