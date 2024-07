SERGIPE SEDIA ETAPA NACIONAL DO CONCURSO BRASILEIRO DE QUADRILHAS JUNINAS E PROMOVE INTERCÂMBIO CULTURAL

A etapa nacional do Concurso Brasileiro de Quadrilhas Juninas teve início neste sábado, 27, no Estádio Constâncio Vieira, que vibrou em clima de festa. O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos (Conaqj) em parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), reuniu representantes de nove estados de todas as regiões do país. Cada grupo trouxe sua identidade e estilo próprios, celebrando a diversidade cultural através da dança.

Agora em sua 9ª edição, o campeonato desempenha um papel importante na preservação e difusão do patrimônio cultural brasileiro. Este ano, ao ter Sergipe, conhecido como o “país do forró”, como sede, o Concurso fortalece a posição do estado como um destino turístico de referência para os amantes das festas juninas.

A noite de abertura foi marcada por uma grande presença de público, que vibrou e aplaudiu de pé o desempenho dos grupos representantes de cada estado. Participaram os grupos: Unidos em Asa Branca (Sergipe), Vai Vai (Minas Gerais), Cai Mas Não Cai (Bahia), Asa Branca (Piauí), Inovação (São Paulo), Ubando (Paraíba), Pé Quente (Ceará), Sertão (Rio Grande do Norte) e Pode-C Show (Rio de Janeiro).

A diversidade cultural e o intercâmbio de experiências entre os participantes têm sido os pontos altos do evento. Renan Marinho, marcador e presidente da quadrilha junina Ubando, da Paraíba, destacou a importância dessa integração. “Estamos vivenciando trocas muito importantes com outras juninas, compartilhando conhecimentos, experiências e aprendizados, além de estar em contato com culturas diferentes da nossa. Eu já tive o prazer de dançar aqui em Sergipe, na Rua São João, no Gonzagão, e isso me marcou. É muito bom estar de volta”, disse.

O sentimento de realização e orgulho é compartilhado por Carlos Jonathan, quadrilheiro da Pé Quente, do Ceará. “Nossa expectativa era imensa, ainda mais por esta ser a nossa primeira vez representando o Ceará em um festival nacional. Aqui em Sergipe, conseguimos apresentar tudo o que planejamos e ensaiamos durante o ano inteiro. Foi lindo”.

Thaynan Matheus, quadrilheiro da Junina Sertão, do Rio Grande do Norte, também enfatizou a importância da competição para seu grupo. “É a primeira vez que participamos de uma competição nacional, representando nosso estado no Brasileirão de Quadrilhas. Estamos muito orgulhosos de mostrar a força do interior. Essa oportunidade é muito importante para a gente”, afirmou.

Enquanto a competição acontecia, o espaço ao redor do espaço tornou-se palco de uma festa espontânea, onde sotaques, ritmos e tradições de diferentes regiões do país se misturavam em harmonia. A alagoana Cícera dos Santos veio sozinha para Sergipe para prestigiar as apresentações e torcer pela quadrilha de seu estado, que se apresenta no domingo. “Aqui é só festa. A disputa só acontece lá dentro; aqui fora, todo mundo está na paz, se conhecendo e brincando junto com muito respeito. O evento está lindo, a cidade é linda, e sempre brinco que Sergipe é minha segunda casa, porque sempre dou um jeito de vir para cá, onde me sinto bem e em casa”, disse.

A segunda parte da etapa nacional e também o último dia do concurso acontece neste domingo, 28, com apresentações de dez grupos brasileiros a partir das 17h, com transmissão ao vivo pelo canal de YouTube da TV Aperipê. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes.

Foto: Marco Ferro