Sergipe sedia pela 1ª vez etapa mundial do circuito de Beach Tennis

O Campeonato Mundial de Beach Tennis está em pleno andamento em Sergipe, reunindo atletas de todo o Brasil e mais quatro países em uma competição de alto nível. A capital do estado tem sido o centro das atenções no cenário esportivo, atraindo jogadores renomados e entusiastas do esporte, na praia da Cinelândia. O BT100 promete não apenas coroar os novos campeões da modalidade, mas também inspirar uma nova geração de jogadores e entusiastas do Beach Tennis, com transmissão ao vivo para diversos países.

O atleta Igor Candia, primeiro lugar no ranking do estado, falou sobre a estrutura do evento. “Sou daqui de Sergipe, sou o 257 do mundo, vim aqui para falar dessa bela estrutura que está o BT100, uma estrutura de um BT400, uma grande estrutura, com arquibancadas. Temos 18 quadras aqui. É o primeiro torneio dessa etapa aqui em Sergipe e está incrível de verdade”, afirma Igor.

A atleta Lina Carla também elogiou o evento. “Sou praticante de beach tennis, apaixonada por esse esporte e ver esse sonho de todo sergipano se concretizando, trazer um campeonato de nível internacional aqui. Está maravilhoso! É o primeiro BT100. Que venham outros nos próximos anos, com o nível ainda maior. Temos atletas aqui de outros países, de vários estados e aí você vê família jogando, tem pai jogando com o filho, tem criança jogando, então é um esporte muito familiar e só temos a engrandecer cada vez mais o nosso esporte aqui em Sergipe. Venham, tragam toda a família! A estrutura está sensacional!”, conta Lina. A expectativa é que o evento marque o calendário esportivo anual do estado e aconteçam outras edições.

Beach Tennis

A modalidade, que combina elementos do tênis tradicional com a vibração dos esportes de praia, tem conquistado cada vez mais adeptos e fãs, tanto entre os praticantes quanto entre os espectadores. O campeonato reflete essa ascensão, trazendo ao centro das atenções a habilidade dos atletas e a emoção das competições. “Estamos muito animados para esta edição do BT100. O nível dos participantes é extremamente elevado, o que garante jogos de altíssima qualidade e momentos inesquecíveis para todos os presentes”, afirma Gustavo Moura, organizador do evento. “O Beach Tennis é um esporte em plena ascensão, e o BT100 é uma vitrine perfeita para mostrar o melhor que a modalidade tem a oferecer”.

Entre os astros da modalidade está o carioca Vini Font, tetracampeão mundial por equipes, bicampeão panamericano e medalhista nos Jogos Mundiais de Verão. Sua participação tem gerado grande expectativa e atraiu uma quantidade significativa de público e mídia, contribuindo para a promoção e visibilidade do evento. “Ter Vini Font competindo no BT100 é um grande privilégio. Ele é uma referência no esporte e sua presença certamente inspira tanto os demais atletas quanto os fãs do Beach Tennis”, destaca Gustavo. “Este campeonato não é apenas uma competição, mas uma celebração do Beach Tennis em seu melhor estado”.

Além de Vini Font, o campeonato contará com outros grandes nomes do Beach Tennis, criando um ambiente de disputa intensa e de alto nível técnico. “Sou atleta profissional há muitos anos. É um prazer estar aqui novamente para disputar o BT100. Estive aqui em 2005 para um torneio de tênis. A estrutura está maravilhosa! Vou jogar ao lado de um amigo, do Luís, e as minhas expectativas são sempre as melhores. Quero dar os parabéns aos organizadores, parabéns a todos que apoiaram o evento”, declara Vini Font, atleta considerado o número um do mundo.

Manu Pacheco começou faz pouco no esporte e já tem se mostrado uma grande revelação. “Sou de Arraial D’Ajuda, em Porto Seguro, na Bahia, e eu tenho 15 anos. Eu corro o circuito faz pouco tempo, mas eu já fui pra vários lugares, competi nos Estados Unidos e eu vim aqui no torneio, aqui em Sergipe, e ele tá muito bom, e eu conquistei meu primeiro título aqui, então com certeza vai tá marcado na minha história tá incrível, e eu tô muito ansiosa para os próximos torneios aqui”, comentou Manu.

ASN – Foto: Seel