Sergipe sedia pela primeira vez etapa BT100 do Circuito Mundial de Beach Tennis

Foto: Kakau Fa

Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Sergipe sediará mais um importante evento esportivo, dessa vez a etapa BT100 do Circuito Mundial de Beach Tennis, que será sediada pela primeira vez no estado de 14 a 18 de agosto.

A competição reunirá cerca de 700 atletas de 13 estados do Brasil. Os jogos acontecerão na praia da Cinelândia, das 8h às 22h, e serão disputados em 22 quadras. O torneio contará ainda com uma ampla área de convivência, com mais de 600m2 de área coberta, arquibancadas e uma área de alimentação, garantindo conforto e diversão para atletas e público.

A entrada para os jogos é gratuita e a transmissão oficial será realizada pelo PLAY BT, o maior canal de Beach Tennis do mundo, permitindo que fãs do esporte acompanhem as partidas de qualquer lugar.

Os organizadores do evento têm grandes expectativas para esta etapa, que oferece uma premiação total de U$10 mil dólares, aproximadamente R$51.568,00, um atrativo a mais para os competidores que buscam pontos importantes para se posicionar nas primeiras colocações do ranking mundial.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, afirma que Sergipe está pronto para receber de braços abertos os atletas, torcedores e todos aqueles que apreciam o beach tennis. “Estamos muito felizes em trazer um evento desse porte para Sergipe. Isso demonstra a nossa capacidade de organização e o compromisso com o desenvolvimento do esporte. Esperamos que o BT100 se torne uma referência no calendário esportivo de Aracaju. A realização de mais esse evento demonstra a consolidação do estado como um polo esportivo e turístico de destaque no Brasil”, destaca a secretária.

Segundo Jonas Moura, gerente de operação do evento, essa etapa do mundial será a maior competição de beach tennis que o estado já teve. “Batemos todos os recordes de inscrição, tanto nas categorias do amador, quanto do profissional. A expectativa é de casa lotada e que seja um evento maravilhoso para todos os sergipanos”, afirma.

ria/Federação Internacional de Tênis