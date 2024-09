Sergipe sobe 10 posições no ranking de estados com melhor distribuição de renda, diz levantamento Rais

Ações estratégicas do Governo de Sergipe voltadas para o desenvolvimento econômico refletiram na redução da desigualdade salarial no Estado. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) – Ano Base 2023 mostraram que Sergipe registrou uma significativa redução no Índice de Gini, importante indicador que reflete a desigualdade socioeconômica dos países e territórios, mensurando a distribuição de renda entre as populações. No estado, esse índice caiu de 0,455, em 2022, para 0,355, em 2023. A queda fez Sergipe subir 10 posições no ranking nacional de estados com melhor distribuição de renda, saindo do 23º para o 13º lugar.

A redução no Índice de Gini representa que a desigualdade salarial no estado diminuiu de forma expressiva, sugerindo que a renda foi mais equitativamente distribuída entre a população em 2023. De acordo com Jorge Teles, secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Sergipe vive uma nova fase. “O estado se destaca na geração de empregos, atração de investimentos e na promoção de políticas públicas integradas que estão impactando diretamente a vida da população sergipana. Sergipe se consolida como um estado de oportunidades. Um lugar onde empresas encontram um ambiente favorável para crescer, e as pessoas encontram cada vez mais oportunidades de trabalho e renda”, aponta o secretário.

Ainda de acordo com a Rais, o estoque de empregos anual em Sergipe aumentou 4,9%, saindo de 297.637 (2022) para 312.165 (2023). Com relação ao grupamento econômico, o setor de serviços concentra 45,9% do estoque de empregos no estado. Sergipe teve destaque na 9ª posição do ranking nacional com a variação relativa da remuneração média equivalente a 4,8%, sendo a Indústria o setor que registrou a maior remuneração média, equivalente a R$ 3.000,88.

Avanços em andamento

Com uma série de ações estratégicas transversais, a expectativa é ainda melhor para a geração e a distribuição de renda em Sergipe nos próximos. A começar pela confiança do setor privado em um ambiente favorável para o desenvolvimento de negócios no estado, o que tem atraído novos investimentos, a exemplo do anúncio de R$ 700 milhões a serem injetados na economia local pela rede supermercadista Atakarejo, com a previsão de abertura de 15 novas lojas, gerando 6 mil empregos diretos e outros 12 mil indiretos.

Ainda sobre o setor supermercadista, o retorno do Centro de Compras da Cencosud é mais um motivo de comemoração para a geração de empregos no estado, já que a ação vai favorecer diretamente os fornecedores locais, gerando mais oportunidades de negócios.

A concessão dos serviços de água e esgoto para a Iguá Saneamento, trazendo R$ 6,5 bilhões em investimentos e 20 mil empregos diretos e indiretos, também integra a lista de ações transversais que corroboram para os resultados positivos na redução de desigualdades socioeconômicas. Compõem também a lista os investimentos feitos pelo estado no desenvolvimento do turismo local.

O balanço dos resultados obtidos no Arraiá do Povo e Vila do Forró de 2024, divulgado na última sexta-feira, 13, mostrou que a festa movimentou mais de R$ 80 milhões, gerando cerca de 1,5 mil empregos temporários e beneficiando 118 atividades econômicas. E a expectativa é alta para eventos futuros, como Natal Iluminado, Verão Sergipe e Pré-Caju, que continuarão impulsionando o turismo e a economia local.

“Com uma gestão voltada para o futuro, que combina desenvolvimento econômico com inclusão social, Sergipe se consolida como um estado de oportunidades. Um lugar onde empresas encontram um ambiente favorável para crescer, e as pessoas encontram cada vez mais oportunidades de trabalho e renda. O compromisso do governo é claro: cuidar das pessoas e garantir um futuro próspero para todos os sergipanos”, explica Jorge Teles.

Foto: Richard Mayer