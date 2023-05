SE tem 402,5 mil famílias contempladas com o Bolsa Família em maio

Sergipe tem 402,5 mil famílias assistidas pelo Bolsa Família em maio. Elas recebem um benefício médio de R$ 659,09, que chega a todos os 75 municípios sergipanos. Os pagamentos têm início nesta quinta-feira, 18/5, para beneficiários com o final do Número de Identificação Social (NIS) 1, e o calendário de repasses prossegue até dia 31.

Para isso, serão investidos por parte do Governo Federal R$ 259 milhões, dos quais R$ 21,2 milhões estão reservados para o pagamento do Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 para cada criança da família entre zero e seis anos. Em maio, 141 mil crianças em Sergipe serão beneficiadas com os pagamentos.

Aracaju (62.688), Nossa Senhora do Socorro (35.994), Lagarto (26.237), Itabaiana (15.213) e Tobias Barreto (13.962) são os cinco municípios sergipanos com maior número de famílias assistidas neste mês.

