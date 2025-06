SERGIPE TEM ALTA DE 49,3% NA ARRECADAÇÃO DE SEGURO HABITACIONAL E AUMENTO DE 76,8% NAS INDENIZAÇÕES

Sergipe está entre os estados com forte avanço no setor de Seguro Habitacional. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que, no primeiro trimestre de 2025, a arrecadação chegou a R$ 15,6 milhões, marcando alta de 49,3% frente ao mesmo período de 2024. As indenizações pagas no estado totalizaram R$ 3,9 milhões, com crescimento expressivo de 76,8% no período.

A expansão no estado evidencia o papel cada vez mais relevante do seguro na proteção de imóveis, especialmente em um contexto de valorização do patrimônio familiar. O aumento das indenizações aponta para a maior efetividade do seguro como instrumento de amparo em momentos de adversidade.

Segundo Elaine Fraqueta, presidente da Comissão Habitacional da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), “quanto mais avança o financiamento imobiliário, mais cresce o mercado de Seguro Habitacional, já que sua contratação é obrigatória por lei”.

Essa obrigatoriedade visa proteger a segurança financeira tanto da família de quem financiou a residência quanto da instituição de crédito imobiliário, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). “O produto assegura aos herdeiros a quitação do financiamento habitacional, viabilizando que eles permaneçam com o imóvel na falta do mutuário por morte ou invalidez permanente.”, explica a executiva.

Além disso, o seguro ainda cobre danos físicos ao imóvel (DFI), como incêndios, desabamentos, enchentes e outros eventos que provoquem danos na unidade financiada.

O cenário positivo coincide com a criação da nova Faixa 4 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), lançada pelo governo federal, voltada para famílias com renda mensal entre R$ 8,6 mil e R$ 12 mil. Com juros de 10% ao ano mais TR, a faixa oferece taxas mais vantajosas que as médias do mercado, que giram em torno de 13% ao ano mais TR. Segundo estimativas da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), essa diferença pode reduzir em até 27% o valor das parcelas mensais.

Outros fatores também contribuíram para o aumento, como explica Cybele Neumman, representante do Sindicato das Seguradoras de Sergipe. Para a executiva, o comportamento do produto “reflete a combinação do dinamismo no mercado imobiliário local; maior frequência de eventos climáticos; conscientização sobre a importância da proteção patrimonial feita através de ações do Sindicato das Seguradoras da Bahia Sergipe e Tocantins; melhorias tecnológicas no setor; e ofertas de pacotes mais completos e com preços acessíveis para a população. Isso demonstra um movimento sustentável e com muito mais potencial de expansão”.

Fonte: Rodrigo Alves, Assessor de Imprensa do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins com informações da Assessoria de Imprensa da Confederação Nacional das Seguradoras. Foto: reprodução.