SE tem crescimento de 4,5% no estoque de empregos em janeiro e se destaca entre os dez maiores do país

O estoque de empregos em Sergipe chegou a 341.824 postos de trabalho em janeiro de 2025, um aumento de 4,15% na comparação com o resultado alcançado no mesmo mês no ano anterior. O crescimento relativo ficou acima da média nacional de 3,61%. Esta alta coloca o estado entre os dez maiores do Brasil e entre os quatro maiores do Nordeste, destacando-se positivamente no cenário nacional. É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 26, e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

O saldo positivo de 13.614 postos de trabalho ao longo dos últimos 12 meses demonstra um desempenho robusto na recuperação do mercado de trabalho sergipano. Ainda segundo a pesquisa, o sergipano está ganhando mais. O salário médio de admissão em Sergipe foi de R$ 1.880,92, um valor 10,89% maior em relação ao mês anterior e 4,45% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, o crescimento do estoque de empregos em Sergipe é uma demonstração clara da força do nosso mercado de trabalho e da assertividade das políticas públicas voltadas para a geração de emprego e renda. “O crescimento do estoque de empregos reflete a confiança dos empresários e a resiliência dos trabalhadores sergipanos. Os números mostram que estamos no caminho certo, com destaque para o setor de serviços, que liderou a criação de novas vagas e segue impulsionando a economia do estado”, pontuou.

Serviços

A área que apresentou maior destaque na criação de novos postos de trabalho nos últimos 12 meses foi o setor de serviços, com a criação de 6.747 novas vagas com carteira assinada, seguido do comércio (4.395), construção (1.900) e indústria (1.032). A agropecuária apresentou resultado negativo (-459).

O setor de serviços desempenha um papel fundamental na economia brasileira, sendo responsável por uma parcela considerável do Produto Interno Bruto (PIB) e pela maior parte dos empregos gerados. Ele inclui diversas áreas de atuação, como serviços financeiros, tecnologia, turismo, saúde, educação e transporte, além de segmentos como telecomunicações, comércio varejista e serviços pessoais. O crescimento desse setor reflete o aumento da renda da população, que tem investido cada vez mais em áreas como beleza, conforto e lazer, além de demonstrar maior confiança na economia local.

Janeiro

Apesar desse crescimento anual expressivo, o estado enfrentou uma leve desaceleração no mês de janeiro – seguindo a tendência nacional esperada para o período -, com a perda de 913 vagas de emprego. As regiões que puxaram a sensível queda no primeiro mês do ano foram Médio Sertão (-489) e Grande Aracaju (-282). Mesmo com essa baixa, janeiro demonstrou crescimento nas vagas de emprego com carteira assinada para jovens de até 24 anos, com saldo positivo de 340 postos de trabalho na faixa etária.

“Sabemos que ainda há desafios, como a leve desaceleração registrada em janeiro, mas é importante ressaltar que o saldo anual permanece extremamente positivo. Além disso, a geração de oportunidades para os jovens de até 24 anos, com saldo positivo de 340 vagas, evidencia o impacto do Programa Primeiro Emprego na inclusão produtiva dessa faixa etária. Seguiremos trabalhando para fortalecer o ambiente de negócios, ampliar a qualificação profissional e garantir que Sergipe continue avançando como um estado de oportunidades para todos”, pontuou o secretário Jorge Teles.

O número reflete um aspecto importante da economia de Sergipe, especialmente considerando a iniciativa do Programa Primeiro Emprego (PPE), executado pela Secretaria de Estado do Trabalho. O PPE busca combater o desemprego entre os jovens oferecendo cursos de qualificação profissional e acesso ao primeiro emprego formal. O saldo positivo de 340 postos de trabalho mostra que o programa tem impacto positivo no aumento das vagas formais para essa faixa etária.

Foto: Arthuro Paganini