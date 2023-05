Estado de Sergipe tem injeção de R＄ 536 milhões na economia com 13º do INSS

Pagamentos de 322 mil benefícios no estado começam nesta quinta, 25/5. Em todo o Nordeste, são mais de 8,38 milhões de antecipações e R$ 13,18 bilhões em repasses

Sergipe tem mais de 322,7 mil depósitos antecipados do abono anual da Previdência Social, popularmente conhecido como 13º do INSS. As antecipações garantem uma injeção de recursos na economia sergipana de mais de meio bilhão: R$ 536,96 milhões.

A Região Nordeste é a segunda do país com maior número de benefícios antecipados e recursos transferidos. Somados, os nove estados da região terão mais de 8,38 milhões de antecipações e receberão repasses que superam R$ 13,18 bilhões. A Bahia é o destaque e lidera o ranking entre os representantes da região, com 2,21 milhões de antecipações e mais de R$ 3,6 bilhões em repasses.

Os depósitos da primeira parcela têm início nesta quinta-feira, 25/5, para beneficiários da faixa de até um salário mínimo (R$ 1.320), e seguem até 7 de junho para os que têm direito ao teto da Previdência (R$ 7.507,49). A segunda parcela começa a ser paga no fim de junho.

Os repasses levam em conta o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários (veja quadro). O valor a ser recebido pode ser conferido no site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

REGIÕES – A Região Sudeste reúne o maior número de benefícios antecipados no país, ultrapassando os 14,73 milhões. A região é também a que mais recursos receberá com as antecipações: R$ 31,94 bilhões.

O Nordeste concentra mais de 8,38 milhões de benefícios do 13º do INSS. Os repasses federais aos nove estados superam R$ 13 bilhões. A Bahia, com 2,2 milhões de benefícios e R$ 3,6 bilhões em repasses, é o destaque regional.

A Região Sul, com 6,15 milhões de benefícios antecipados e repasses de mais de R$ 11,74 bilhões, aparece na sequência. O Rio Grande do Sul, com 2,6 milhões de benefícios e R$ 5 bilhões em repasses, é o estado com os maiores números e cifras.

A Região Centro-Oeste tem mais de 1,78 milhão de benefícios do 13º do INSS pagos por meio de repasses que somam R$ 3,2 bilhões. O destaque é Goiás, com 718 mil benefícios antecipados, resultado de repasses de R$ 1,25 bilhão. A Região Norte, por fim, soma 1,56 milhão de benefícios antecipados por meio de um investimento federal de R$ 2,52 bilhões. O Pará, com 751 mil benefícios e R$ 1,2 bilhão em recursos transferidos, concentra os maiores repasses na região.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República