SERGIPE TEM PREVISÃO DE CHUVAS INTENSAS NESTE FINAL DE SEMANA E NO PERÍODO PODE ULTRAPASSAR 50 MM/DIA

O Governo de Sergipe, por meio da Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa a probabilidade de chuvas moderadas a intensas, com possibilidade de trovoadas e descargas elétricas, a partir da madrugada deste sábado, 17, até às 10h da segunda-feira, 19.

Durante o período, o acumulado de chuvas pode ultrapassar 50 mm/dia, e os ventos intensos podem variar de 40 a 80 km/h, a depender da região.

Neste mês, o estado de Sergipe tem passado por uma instabilidade termodinâmica, conforme vem sendo divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente. Inicialmente, ela foi resultado de uma frente estacionária que atuava no estado. No momento, a instabilidade se dá pela atuação das ondas de leste, como também do cavado em baixos e médios níveis da atmosfera, que são o prolongamento de um sistema de baixa pressão atmosférica.

As ondas de leste são um tipo de distúrbio ondulatório, gerados em áreas tropicais e que se formam em baixos níveis da atmosfera. “São responsáveis por episódios de chuvas, especialmente volumosos na costa leste do Nordeste. Elas são caracterizadas por uma grande quantidade de nuvens carregadas, do tipo cumulonimbus, que provocam ventos fortes, chuvas intensas e raios”, ressaltou a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana.

A Semac segue monitorando as condições climáticas e reforça que a ocorrência de chuvas pode gerar acumulados expressivos para o estado, apresentando riscos em rodovias, de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de pequenos córregos e riachos, além dos principais rios e lagoas.

Foto: Arthuro Paganini