Sergipe tem previsão de chuvas moderadas a intensas até a manhã da próxima quarta-feira, diz Semac

O Governo de Sergipe, por meio da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa a probabilidade de chuvas moderadas a intensas a partir da 0h desta terça-feira, 21, até as 10h da manhã da próxima quarta-feira, 22.

Segundo o boletim meteorológico, as instabilidades atmosféricas são provenientes da atuação de uma frente estacionária, que deve canalizar fluxo de umidade persistente durante a semana, favorecendo o transporte de nuvens de chuva e ventos moderados a intensos para as regiões do centro-sul, sul e agreste central do estado.

Durante o período, as precipitações podem ser moderadas, com acumulados superiores a 50 milímetros (mm) e ventos variando entre 40 e 70 km/h. Há possibilidade de descargas elétricas.

A Semac alerta que as chuvas podem gerar acumulados expressivos, apresentando riscos em rodovias, alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de pequenos córregos e riachos, além do transbordamento dos principais rios e lagoas das regiões afetadas.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas segue monitorando as condições sinóticas. Novas atualizações poderão ser emitidas a qualquer momento.

