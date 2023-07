Sergipe tem saldo positivo de abertura de empresas no 1º semestre

De acordo com o banco de dados do portal Agiliza Sergipe, da Junta Comercial (Jucese), o estado fechou o primeiro semestre de 2023 com 2.733 novas empresas. O número representa um aumento de 8% em relação ao primeiro semestre de 2022, quando foram registradas 2.522 aberturas.

Dentre as constituições realizadas no período, a atividade médica ambulatorial foi a que obteve o maior número de registros, com 84 novos negócios. Em segundo lugar ficou o setor de serviços de engenharia, com 71, e o terceiro o setor de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmula, com 69 novas empresas em Sergipe.

“A Jucese tem a missão de ser um facilitador para o empreendedor sergipano, buscando a modernização do ambiente de negócios por meio do registro simples, fácil e ágil”, ressaltou o presidente interino, Genisson Silva.

Mais ágil do país

Em junho, o tempo médio de abertura de uma empresa em Sergipe foi de sete horas, representando o menor tempo entre os estados do país. No Brasil, o tempo médio de abertura de empresas no último mês foi de um dia e nove horas (33 horas).