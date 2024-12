SERGIPE TEM UM NOVO AVISO DE BAIXA UMIDADE RELATIVA DO AR VÁLIDO ATÉ O PRÓXIMO DOMINGO, DIA 15

Um novo aviso meteorológico foi emitido nesta sexta-feira, 13, indicando a possibilidade de baixa umidade relativa do ar, com validade até o próximo domingo, 15. Conforme análise da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), a condição deve atingir os municípios do alto e médio sertão, agreste central e centro-sul de Sergipe.

A umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30% em alguns períodos do dia, especialmente no período da tarde. A atuação de uma massa de ar seco e quente, associada a um sistema de alta pressão atmosférica, favorece a redução da umidade relativa do ar e inibe a formação de nuvens de chuva sobre o estado de Sergipe.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, destacou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a população evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h, e que se beba muita água para garantir a adequada hidratação corporal, principalmente para idosos e crianças. “As condições apresentam risco de incêndios florestais e de problemas à saúde. A umidade relativa do ar abaixo de 30% favorece a ocorrência de doenças respiratórias e o ressecamento das vias nasais”, afirmou.

