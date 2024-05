Sergipe terá 82 obras e equipamentos do PAC Seleções para melhorar a vida das mães

Investimentos em maternidades, centros de parto, espaços comunitários de lazer, ônibus escolares, além de creches, escolas infantis e de tempo integral chegam a 48 municípios sergipanos

Uma das vertentes do Novo PAC do Governo Federal tem impacto direto no cotidiano de mães e de responsáveis pelo cuidado com crianças e adolescentes. O PAC Seleções garante um investimento de mais de R$ 15,7 bilhões em 3,6 mil obras e equipamentos em todas as unidades da Federação. São empreendimentos diretamente conectados com a qualidade de vida proporcionada por serviços de saúde, educação, esporte e lazer.

Dos 75 municípios do estado de Sergipe, 48 estão entre os contemplados pelo Programa. Estão previstas 35 creches, 13 escolas em tempo integral, 27 ônibus escolares, um centro de parto normal e uma maternidade, além de cinco espaços comunitários de lazer com parquinhos. Um total de 82 obras e equipamentos.

Dos 2,4 mil municípios contemplados em todo o país, 48 têm pelo menos quatro ou mais empreendimentos. Três deles estão em Sergipe: Aracaju, Simão Dias e Tobias Barreto. Na capital, serão construídas uma creche, uma escola em tempo integral e um espaço esportivo comunitário. Está prevista também a construção de uma maternidade de Porte II — que comporta entre 101 e 150 leitos, com valor unitário de aproximadamente R$ 153 milhões.

A cidade de Simão Dias, situada no agreste sergipano com 42,5 mil habitantes, será contemplada com uma creche, uma escola em tempo integral, um espaço esportivo comunitário e um ônibus escolar. Já Tobias Barreto, na mesma região e com 50,9 mil habitantes, contará com duas escolas em tempo integral, um espaço esportivo comunitário e um ônibus escolar.

Foto: Lyon Santos / MDS