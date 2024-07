SE terá chuvas fracas e temperaturas mais amenas até o fim do inverno

Até o fim do inverno, em 22 de setembro, as condições meteorológicas em Sergipe podem variar significativamente, com registro de altas e baixas temperaturas, nebulosidade e chuva fraca em maior parte dos territórios. De acordo com o boletim semanal emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), a tendência é que temperaturas mais amenas possam persistir nos próximos dias.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, explica que as temperaturas caem mais durante a madrugada e início da manhã, podendo ficar entre 18°, 19° e 20°, a depender do sistema meteorológico que estiver atuando. “Diante das mudanças climáticas, a tendência é que essas temperaturas, assim como em outras estações do ano, sejam mais elevadas do que a média climatológica esperada”, frisou.

De acordo com a meteorologista, as mínimas podem chegar aos 17° durante a madrugada no agreste e sertão sergipanos. “Quanto maior a altitude, menor tendem a ser as temperaturas. Também depende da nebulosidade. Quando a nebulosidade está fraca, ou seja, o céu está sem nuvens, a tendência é que a perda de calor para atmosfera seja maior e a temperatura esteja menos elevada”, detalhou Wanda.

Foto: Arthuro Paganini