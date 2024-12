SERGIPE TEVE 8.229 TENTATIVAS DE FRAUDE EM APENAS UM MÊS; A REGIÃO TEVE, AO TODO, MAIS DE 152 MIL OCORRÊNCIAS

No Nordeste, a Bahia registrou, em setembro deste ano, 54 mil tentativas de fraude, evitadas graças às tecnologias antigolpes da Serasa Experian. A região teve, ao todo, mais de 152 mil ocorrências, com Sergipe registrando a menor quantidade: 8.229. A maior parte das fraudes identificadas pelas camadas de tecnologia da Serasa Experian foi direcionada para o setor de “Bancos e Cartões” (53,4%). E os consumidores mais visados pelos criminosos são aqueles com idade de 36 a 50 anos (33,2%).

O Índice também traz a visão dos comportamentos suspeitos identificados nos golpes evitados: em 54,3% das ocorrências foram identificadas “inconsistências relacionadas aos dados cadastrais”, em 33,9% dos casos, “padrões fraudulentos ligados à autenticidade de documentos e validação biométrica” e em 11,8% “comportamentos suspeitos em dispositivos”, como associações anteriores com fraudes, entre outros.

Em tempos em que as informações pessoais são tão valiosas, e servem de insumo para efetuar distintos tipos de fraudes, é essencial investir na proteção das identidades digitais dos consumidores. Os brasileiros devem estar vigilantes diariamente, evitando preencher formulários em sites desconhecidos, não clicar em links suspeitos em e-mails e mensagens de texto, e nunca emprestar suas contas e documentos a terceiros”, afirma o diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha.

Fonte: Serasa Experian