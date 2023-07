Sergipe vai sediar 1ª Feira e Congresso Internacional Expo Beauty

O evento se projeta para ser uma das melhores feiras regionais do Brasil e a escolha por Sergipe coloca o Estado a nível internacional no hall das principais feiras do ramo

Um dos segmentos mais promissores em termos de faturamento em 2023 é o do mercado da beleza. De acordo com informações do site Statista estima-se que este ano o setor movimente no Brasil cerca de 571,1 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 8% com relação ao ano passado. O crescimento está atrelado à crescente preocupação das pessoas com a aparência e o bem-estar. Nesse tocante, os olhares de empresários do segmento em todo o país devem se voltar para Sergipe nos dias 6, 7 e 8 de agosto, quando acontece a 1ª Feira e Congresso Internacional Expo Beauty, no Iate Clube de Sergipe.

A feira se projeta para ser uma das melhores feiras regionais do Brasil e a escolha por Sergipe favorece que este nicho, em crescente ascensão por aqui, coloque o Estado a nível nacional e internacional no hall das principais feiras de eventos do segmento da beleza. Em termos de Brasil, ainda segundo o Statista, as projeções indicam que o mercado da beleza continuará em ascensão e deve atingir a marca de 663 bilhões de dólares anuais em todo o mundo até o ano de 2027. Colocar Sergipe no centro deste mercado é sinônimo de crescimento para a economia do Estado.

Para os profissionais da área, é fundamental estarem atentos às tendências e às demandas do mercado a fim de se destacar em um cenário cada vez mais competitivo.”Estamos trazendo para Sergipe e para o Brasil um novo conceito de evento onde empresários da área podem, investindo menos, divulgar e lucrar mais no lojão do varejão profissional Expo Beauty. Além da feira que será aberta para os nichos de cosméticos, bem-estar, saúde, beleza e eventos em geral”, explicou o idealizador do evento, o promoter cearense, Hilário Maciel.

Programação

Além da Feira com grandes expositores em diferentes segmentos do mercado da beleza, o evento promete ações fortíssimas trazendo cursos internacionais e compradores de todas as regiões do país. “Trata-se de um evento totalmente profissional, focado em negócios nacionais e regionais da Beleza e Afins, englobando ainda produtos diversos, equipamentos e serviços com objetivo principal na venda para os compradores profissionais de todas as áreas da Beleza”, explicou o organizador da Feira-Congresso.

O evento conta com a parceria do Sindicato dos Cabeleireiros de Sergipe. Várias marcas das Indústrias Beauty, apresentações de cursos e workshops com palestras de renomados profissionais, designers, modelos, artistas e influencers do mundo da beleza vão marcar a programação. “No palco, haverá mostras e espetáculos para o público presente. Sem dúvida, será algo grandioso, tanto para expositores, quanto para os profissionais que vão ao evento em busca de capacitação, além, é claro, de abrir as portas para o público em geral que deseja conhecer as novidades e atualizar as suas compras de produtos de beleza”, destacou Hilário.

Inscrições e ingressos

Empresários e profissionais do ramo da beleza que ficaram interessados em fazer parte da feira da Expo Beauty Internacional como expositor ou ainda deseja fazer sua inscrição para participar de alguns dos cursos, palestras e workshops que acontecerão no congresso devem entrar em contato com a organização do evento através dos telefones: (79) 99653-4195 – Géssica Dantas/ (79) 9938-1869 – Thaís Vasconcelos. A feira será aberta ao público com ingressos já à venda a preço popular (R$10) através do perfil do Instagram: @expobeautyinternacional.

Foto assessoria

Por Miza Tâmara