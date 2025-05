SergipePrevidência conquista nota 9,10 no IQGO e destaca na gestão orçamentária

O SergipePrevidência alcançou a nota 9,10 no Índice de Qualidade da Gestão Orçamentária (IQGO), referente ao ano de 2024. O resultado coloca a autarquia acima da média das demais unidades orçamentárias do Estado e o classifica na faixa de excelência. O IQGO é um instrumento de avaliação desenvolvido pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), e o índice é composto por seis indicadores. Para cada pasta estadual, eles representam parâmetros nas perspectivas de identificação e melhoria de administração orçamentária anual.

Com alto desempenho em todos os critérios avaliados, o SergipePrevidência se consolidou como uma das instituições com melhor qualidade na gestão orçamentária do Estado. Para o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, o resultado é reflexo de um trabalho contínuo, baseado em responsabilidade e planejamento estratégico. “Esse reconhecimento é fruto do comprometimento de toda a equipe técnica do SergipePrevidência. Investimos em planejamento, transparência e rigor na execução orçamentária para garantir o melhor uso dos recursos públicos”, destaca.

O SergipePrevidência segue fortalecendo suas práticas de gestão com foco em eficiência, controle e melhoria contínua, reafirmando seu papel como referência na administração pública estadual.

Foto: Ascom SergipePrevidência