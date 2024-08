SERGIPEPREVIDÊNCIA, PM E SEBRAE PROMOVEM PALESTRA SOBRE ABERTURA DE NEGÓCIOS PARA APOSENTADOS

Nesta quarta-feira, 21, aposentados e pensionistas da rede estadual participaram da terceira palestra sobre abertura de negócios inclusa no cronograma de atividades do projeto ‘Vamos empreender’. Resultado de parceria entre o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe (SergipePrevidência), a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a iniciativa compõe o programa ‘Melhor idade’, que transforma a previdência sergipana em um centro de convivência multidisciplinar para os beneficiários da rede estadual.

O próximo encontro do ‘Vamos empreender’ será realizado no dia 23 de setembro, no Sebrae, e as inscrições estão abertas pelo site do SergipePrevidência (sergipeprevidencia.se.gov.br).

Uma das participantes da palestra desta quarta-feira foi a tenente Cândida, que, após 30 anos de serviço, prepara-se para a aposentadoria. “Será uma nova etapa da minha vida, que trará novidades, novas oportunidades e novos sonhos. Como toda transição, é um momento de preparação, precisa ser pensada com muito carinho e ressignificada, em conjunto com a família. A parceria entre SergipePrevidência, Sebrae e PMSE vem para nos fazer refletir e continuarmos ativos, inclusive, na aposentadoria”, considera a policial militar.

Desde 2022, o programa ‘Melhor idade’ é uma das diversas ferramentas de relacionamento entre o SergipePrevidência e os mais de 35 mil aposentados e pensionistas da rede estadual. “São mais de dois anos intensificando e ampliando nossas ações extra-previdenciárias com nossos beneficiários”, ressalta a coordenadora de Serviço Social do SergipePrevidência, Itamara Araújo.

Vamos empreender

O projeto é categorizado em quatro etapas – ‘Família comece’, destinada a quem quer começar a empreender; ‘Família seja’, cujo foco é o comportamento da pessoa e da empresa; ‘Família faça’, destinada para proprietários de micro e pequenas empresas que precisam tomar uma atitude imediata para o negócio; e ‘Família alcance’, direcionada para micro e pequenas empresas, com foco no planejamento e aprimoramento do negócio.

A programação do ‘Vamos empreender’ conta com palestras, oficinas e cursos sobre: planejamento da abertura, validação e formalização de seu modelo de negócio; comunicação interpessoal; poder da influência; inteligência emocional; oratória; atendimento; planejamento do marketing; elaboração do plano de negócio; transformação de ideia em modelo de negócio; como iniciar o negócio colaborativo; entre outras subtemáticas.

Inscrições

As inscrições para atividades extra-previdenciárias podem ser feitas pelo telefone (79) 3198-0800 (ligação telefônica e mensagem de Whatsapp), e-mail (programas@sergipeprevidencia.se.gov.br) – informar nome completo, CPF e telefone para contato – e por formulário digital, disponível em sergipeprevidencia.se.gov.br/programas.

