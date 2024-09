SergipePrevidência promove palestra sobre formalização de negócios nesta segunda

Em continuidade ao cronograma do projeto Vamos Empreender, nesta segunda, 23, às 9h, será realizada a palestra sobre formalização de negócios. O encontro será realizado na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, 5500, no bairro América, em Aracaju.

Voltado para aposentados e pensionistas da rede estadual, o ‘Vamos Empreender’ é resultado da parceria entre o SergipePrevidência, o Sebrae e a Polícia Militar, vinculada à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

As inscrições para o ‘Vamos Empreender’ podem ser realizadas pelo telefone (79) 3198-0800 – ligação telefônica e mensagem de whatsapp; pelo e-mail programas@sergipeprevidencia.se.gov.br (informar nome completo, CPF e telefone para contato); ou por formulário digital disponível em sergipeprevidencia.se.gov.br/programas.

Programação do projeto

Categorizada em quatro etapas – Família Comece; Família Seja; Família Faça; e Família Alcance – a programação do Projeto Vamos Empreender conta com palestras, oficinas e cursos sobre: validação e formalização do modelo de negócio, comunicação interpessoal, poder da influência, oratória, atendimento, planejamento de marketing, entre outras subtemáticas.

Foto: Ascom SergipePrevidência