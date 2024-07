SergipePrevidência realiza audiência pública na próxima quarta-feira

Sob as propostas de apresentar o balanço dos dados e ações, interagir e fortalecer o relacionamento com os mais de 35 mil aposentados e pensionistas da rede estadual e a população sergipana, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe (SergipePrevidência) realizará, na próxima quarta-feira (07), uma audiência pública com a sociedade sergipana.

A finalidade é reforçar informações sobre o funcionamento de serviços e atividades oferecidos pela previdência sergipana. O encontro será realizado a partir das 8h30, no Museu da Gente Sergipana, localizado no Centro de Aracaju.

Entre os pontos a serem explanados estão a avaliação atuarial, o relatório de governança, os resultados de política de investimentos e as atividades extra-previdenciárias.

A audiência é voltada para aposentados e pensionistas da rede estadual, das categorias civil e militar, sindicalizados ou não; para os representantes dos poderes Executivo e Legislativo e da sociedade civil; e para a sociedade sergipana interessada em saber como funciona a gestão previdenciária estadual.