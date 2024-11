SergipeTec e Banese realizam mais uma edição do PitchDay do Inovar-SE

Começa na próxima quarta-feira, 13, mais uma edição do PitchDay, evento para apresentação dos projetos finais desenvolvidos pelos estudantes do Programa Inovar-SE, uma parceria do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) com o Banese. Na oportunidade, 75 alunos da rede pública, divididos em equipes, apresentarão os trabalhos de conclusão do curso e descobrirão quais são os vencedores do projeto.

O programa Inovar-SE é um projeto de incentivo a startups que beneficia estudantes de escolas públicas com cursos de formação básica na área de tecnologia da informação (TI). Os alunos receberam aulas de noções básicas de inteligência artificial (IA), Python, Java, aprendizagem de máquina (machine learning) e aprendizado profundo (deep learning).

Os cinco melhores projetos receberão aporte financeiro no valor de R$ 10 mil, cursos de gestão para possível criação da empresa e farão visita técnica ao Porto Digital, em Recife. O evento acontece no auditório do SergipeTec, às 9h, sendo aberto ao público.

Segundo Vitor Vaz, gestor de inovação do SergipeTec, um programa neste formato é de grande importância e o Banese fomenta projetos como este, que beneficiam estudantes de escolas públicas com excelência na capacidade e entrega. “São projetos dentro da realidade, com chances de serem implementados, um compromisso socioeconômico do Banese e o Governo do Estado”, ressaltou.

Foto: Ascom SergipeTec