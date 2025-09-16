SerMulher e Tribunal de Justiça fortalecem parceria em defesa das mulheres

Na manhã desta segunda-feira (15), a secretária municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres, Elaine Oliveira, recebeu na sede da SerMulher a juíza Juliana Nogueira Galvão Martins, coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). O encontro contou também com a presença da psicóloga Sabrina Duarte Cardoso e da assistente social Lia Raquel Brandão Maranhão, ambas do TJSE, além da coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), Luciana Ribeiro.
Durante a visita, além de conhecer a estrutura da secretaria, a juíza reforçou a importância da união de esforços para ampliar a proteção às mulheres. “Precisamos andar juntas para definir políticas públicas efetivas. Uma das propostas é transformar o grupo reflexivo — que atende homens com medidas restritivas solicitadas por mulheres ou companheiras vítimas de violência — em política pública municipal. O trabalho que já desenvolvemos no TJSE com esses homens mostrou excelente eficácia, reduzindo a reincidência da violência doméstica de 60% para 6%”, destacou Juliana Nogueira.
A secretária Elaine Oliveira ressaltou o compromisso da SerMulher em ampliar parcerias que resultem em avanços concretos. “Esse diálogo com o Tribunal de Justiça é fundamental para fortalecermos a rede de proteção e construirmos políticas públicas mais eficazes. A experiência positiva do TJSE com os grupos reflexivos mostra que é possível transformar realidades e salvar vidas. Nosso papel, enquanto gestão municipal, é dar continuidade a essas iniciativas e criar as condições para que elas se tornem políticas permanentes, garantindo dignidade, respeito e segurança para todas as mulheres de Aracaju.”
Texto: Ascom/SerMulher
Foto: Diane Queiróz