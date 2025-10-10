SerMulher leva conscientização e cuidado à USF Dona Sinhazinha durante ação do Outubro Rosa

Nesta quarta-feira (9), a equipe da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) esteve na Unidade de Saúde da Família Dona Sinhazinha para mais uma ação conjunta com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dentro da programação do Outubro Rosa.

Durante a atividade, além da divulgação da secretaria recém-criada, foram distribuídos folhetos informativos sobre a Ouvidoria da Mulher e o Cartão da Mulher – um documento que permite às usuárias do SUS registrarem datas de vacinas, exames e consultas médicas, incentivando o acompanhamento contínuo da própria saúde.

As técnicas da SerMulher, Vanessa Correia e Lucirene Folly, foram recebidas pela coordenadora da unidade, Érica Araújo, que destacou a importância da iniciativa. “É muito importante receber esta ação da Secretaria da Mulher, para fazermos um levantamento sobre como as mulheres estão se cuidando — se os exames estão em dia, as consultas e tratamentos sendo realizados. A partir disso, conseguimos identificar necessidades e planejar melhorias no atendimento”, afirmou.

A ação também chamou a atenção das usuárias da unidade, como Quezia Silva, que aproveitou o momento para conversar com a equipe. “É muito importante receber essas orientações. Às vezes, a gente fica em casa com algum problema de saúde e nem imagina. Vim pegar medicamento e encontrei essa ação, que me despertou para fazer meus exames. Nunca tinha feito exame de mama, e agora vou procurar saber mais. É muito bom esse acolhimento”, relatou.

Durante o encontro, Vanessa Correia reforçou o objetivo da visita. “Conversamos com as mulheres explicando o papel da SerMulher e divulgando a Ouvidoria da Mulher. Também distribuímos o Cartão da Mulher, incentivando que elas registrem tudo relacionado à saúde — consultas, vacinas e exames — para manter um acompanhamento mais completo”, explicou.

As ações do Outubro Rosa seguem durante todo o mês de outubro, percorrendo as Unidades de Saúde da Família de Aracaju. Nesta quinta-feira (10), será a vez das unidades Augusto Franco, Osvaldo Souza e Niceu Dantas receberem as equipes da SerMulher.

Texto e foto: Ascom/SerMulher