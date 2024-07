‘Sertão dos Meus Confins’ entra em cartaz na Galeria de Arte Sesc

A exposição ‘Sertão dos meus confins’ entrará em cartaz na próxima sexta-feira (19), às 18h, na Galeria de Arte Sesc Cícero Alves dos Santos – Véio, localizada na Rua Senador Rollemberg, 77, no Bairro São José em Aracaju. O acesso é gratuito!

O jovem artista sergipano Fael Rocha, natural do município de Poço Redondo, traz em suas ilustrações, pinturas, instalação e vídeo arte, a sensibilidade para a representação do nordestino.

Os discursos conceituais do artista de Fael Rocha se fundamentam em diferentes registros bibliográficos, como textos de Albuquerque Júnior, Ariano Suassuna e muitos outros pensadores que corroboram com a máxima do artista, ao ressignificar a masculinidade do homem sertanejo.

No sertão mágico e criativo do artista, destacam-se os brilhos do sol, lua e fogo, o fluxo das águas, a força das raízes e a resistência dos cactos e a fauna do sertão. As imagens mostram uma ligação do criador com elementos da natureza.

Os trabalhos poderão ser visitados de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30, até o dia 30 de setembro. Vale estender o passeio para a cafeteria que fica anexa a galeria, a Café com Arte, que funciona na semana, das 10h às 19h.

Foto: Comunicação Sesc

Por Maria Onias