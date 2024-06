SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO CEAC DA RODOVIÁRIA NOVA ESTÃO TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS DEVIDO A REFORMA

Unidade passará por revitalização de toda a estrutura elétrica da unidade e reforma da climatização do ambiente

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), informa que os serviços realizados na unidade do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) localizada no Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), em Aracaju, estarão temporariamente suspensos entre os dias 1º e 31 de julho. Durante o período, a capacidade de atendimento das demais unidades do Ceac será reforçada. A previsão é que os atendimentos voltem a ser realizados na unidade a partir do dia 1º de agosto.

A suspensão dos serviços se deve à realização da revitalização de toda a estrutura elétrica da unidade e da climatização do ambiente, a fim de torná-lo mais confortável aos servidores e à população.

“Estamos comprometidos em oferecer instalações que não só atendam, mas que superem as expectativas dos nossos cidadãos e funcionários. Essa revitalização não é apenas uma melhoria física, mas também um passo crucial para modernizar nossos serviços e proporcionar um ambiente mais eficiente e acessível”, reforça o superintendente de Inovação da Gestão de Atendimento ao Cidadão, Rodrigo Farias.

Apenas os serviços disponibilizados pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) continuarão ocorrendo na unidade da Rodoviária Nova.

Fonte e foto ASN