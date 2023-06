Servidor do TCE é o novo presidente das Igrejas Assembleias de Deus em Sergipe

O servidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) e coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (CCI), Eleonaldo Soares Santos, foi anunciado no último sábado, 17, como pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus e da Convenção de Ministros e Igrejas Assembleia de Deus no Estado de Sergipe.

A posição, que é vitalícia, foi passada pelo pastor Virginio de Carvalho Neto, “por livre e espontânea vontade pessoal, entendendo ter cumprindo a missão que Deus o confiou, presidindo as Assembleias de Deus durante 33 anos e seis meses; ele agora voltará suas atenções à Missão Internacional Reviver e será presidente de honra da nossa Igreja e Convenção”, comenta o pastor Eleonaldo.

Servidor efetivo do TCE desde o ano de 1997 e membro da Igreja Assembleia de Deus em Sergipe há 43 anos, o novo presidente foi pastor por 12 anos da igreja em São Cristovão, três anos na Barra dos Coqueiros e seis anos em Itabaiana. É bacharel em Ciências Contábeis e em Teologia; pós-graduado em Ciências da Religião, em Direito Público e Controle Externo, bem como em Auditoria e Perícia Contábeis, além de mestre em Teologia.​

Por DICOM/TCE