SERVIDORES DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO ALCANÇAM DIREITO HISTÓRICO: PAGAMENTO DENTRO DO MÊS TRABALHADO

Uma antiga e justa reivindicação dos servidores públicos municipais de Canindé de São Francisco acaba de se tornar realidade. Na última terça-feira, 4 de novembro de 2025, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Machadinho, após proposta de minuta do projeto formal da diretoria do SINDISERVE-CANINDÉ, garantindo o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado.

A medida representa uma conquista histórica do Sindicato, que há muitos anos inclui essa pauta nas suas campanhas salariais e mesas de negociação. Antes, a legislação municipal previa o pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente, o que frequentemente gerava insegurança financeira e atrasos que impactavam a vida dos trabalhadores e suas famílias.

Com a nova lei, o município passa a se comprometer a efetuar o pagamento até o último dia útil do mês trabalhado, reforçando o respeito e a valorização do funcionalismo público.

“Essa é uma vitória de todos os servidores e servidoras de Canindé. Há anos o SINDISERVE levava essa pauta às campanhas salariais e às mesas de negociação, com insistência e responsabilidade. Hoje, com muito diálogo e firmeza, conseguimos concretizar esse avanço que muda a vida do trabalhador, dá dignidade e segurança ao servidor que cumpre seu dever todos os dias”, afirmou o presidente do Sindicato, Adailton Souza.

O SINDISERVE-CANINDÉ destacou ainda que essa conquista é resultado da organização e da persistência coletiva da categoria. Mesmo diante de dificuldades, o Sindicato manteve sua atuação firme, buscando sempre o diálogo e o cumprimento dos direitos dos servidores.

“A valorização do servidor começa com o respeito ao seu trabalho e ao seu salário. Pagamento em dia é o mínimo que qualquer gestor deve garantir. Essa lei é uma vitória construída com luta e união”, completou Adailton.

O Sindicato reforça que continuará acompanhando a aplicação da nova lei e seguirá vigilante em defesa dos direitos de todos os servidores municipais.

Texto Sindiserve Canindé