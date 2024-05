Servidores de Maruim recebem hoje salários de março e abril

Na manhã desta segunda-feira, dia 13 de maio, a diretora da Central Única dos Trabalhadores (CUT/Sergipe) e do SINTESE, Emanuela Pereira, o agente de Combate às Endemias, Otoniel Júnior, e vários outros trabalhadores do município de Maruim, estiveram reunidos com a Gestão na sede da Prefeitura para falar novamente sobre os salários atrasados.

A boa notícia divulgada nesta reunião é que o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foi desbloqueado.

Segundo a secretária de Gabinete Adriana Maynard, todas as Folhas de Pagamento em atraso estão sendo encaminhadas para o banco hoje, assim os salários atrasados de março e abril serão pagos hoje.

Muitos servidores com Cargos Comissionados não receberam os salários de fevereiro, março e abril/2024. Existem servidores efetivos sem receber os salários de março e abril, outros não receberam o salário de abril.

“Esperamos que o prefeito se organize e se planeje, pois o FPM não foi desbloqueado 100%, ainda continuará bloqueado 24% do FPM. Então é preciso que o prefeito se organize a partir desses 76% que foram desbloqueados e resolva a situação de forma definitiva para que este problema não aconteça mais”, declarou Emanuela Pereira.

A vice-presidenta da CUT/SE, Caroline Rejane Santos, também comemorou a solução do problema.

“Ficamos muito felizes em saber que acaba hoje este pesadelo na vida de tantas famílias no município de Maruim. Chegou ao ponto extremo que a solidariedade entre trabalhadores foi a solução paliativa. A CUT/SE e o SINTESE doaram 121 cestas básicas para os servidores de Maruim com salário atrasado. E ainda teve o agravante dos alagamentos na cidade. A população de Maruim enfrentou situações difíceis. Esperamos que a gestão seja proativa, organizada e responsável a ponto de agir de forma preventiva para que tais problemas nunca mais se repitam”, avaliou Caroline Rejane Santos.

Foto assessoria

Por Iracema Corso