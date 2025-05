SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO VÃO ÀS RUAS CONTRA PROPOSTA DE REAJUSTE DE 4,2% DA GESTÃO

Na manhã desta quinta-feira, 15 de maio, centenas de servidores e servidoras municipais de Nossa Senhora do Socorro se reuniram em frente ao Centro Administrativo do município e seguiram em caminhada até a Câmara de Vereadores para protestar contra a proposta de reajuste salarial de apenas 4,2% apresentada pela gestão do prefeito Samuel Carvalho. O ato foi organizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nossa Senhora do Socorro (Sindsocorro), em conjunto com o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe (Seese), Sindicato dos Cirurgiões-Dentistas de Sergipe (Sinodonto), Sindicato dos Guardas Municipais do Município de Nossa Senhora do Socorro (Sigms) e o Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), com o apoio da Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe (Fetam/Se) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE).

A manifestação teve início com falas de representantes sindicais que denunciaram a intransigência da gestão municipal durante a reunião da mesa de negociação realizada na quarta-feira, 14, quando o governo manteve os 4,2% de reajuste sem qualquer disposição para dialogar com a proposta unificada dos sindicatos, que reivindicam 32% de recomposição das perdas salariais acumuladas nos últimos anos.

Além da indignação com a proposta, os trabalhadores denunciaram a incoerência da atual administração, que, de janeiro até o momento, realizou diversas contratações com altos salários e gratificações que chegam a 100% e, em alguns casos, 200%, direcionadas a um grupo restrito de servidores.

Para a presidente do Sindsocorro, Edijane Silveira, o movimento é legítimo e necessário diante da postura da gestão. “Não aceitaremos calados uma proposta que não respeita o valor do trabalho dos servidores e servidoras de Socorro. O índice apresentado não cobre sequer o aumento no custo de vida, muito menos representa uma reparação pelas perdas históricas que acumulamos. Vamos seguir firmes, lutando por dignidade, respeito e valorização,” expressou.

A presidente da Fetam/Se, Vanessa Ferreira, também reforçou o compromisso da entidade com a luta dos servidores socorrenses. “A Fetam/Se está ao lado do Sindsocorro e de todas as categorias que lutam por justiça salarial. É inadmissível que uma gestão que gasta com super salários e gratificações ignore o direito legítimo dos servidores a uma recomposição salarial justa. Essa luta é por valorização, por dignidade e por justiça social,” declarou.

Os sindicatos anunciaram que continuarão mobilizados e não descartam novas ações caso a gestão municipal siga sem abrir o diálogo. O movimento unificado demonstra a força e a organização das categorias, que exigem respeito e reconhecimento pelo trabalho essencial prestado diariamente à população de Nossa Senhora do Socorro.

Texto e foto Bruno Balbino – ascom FETAM