O salário de junho já está na conta! O anuncio foi feito pelo prefeito padre Inaldo nesta sexta-feira (30).

O pagamento do salário em dia da prefeitura de Nossa Senhora do Socorro é uma das formas da “Gestão da Nossa Gente” de honrar o compromisso da valorização dos servidores municipais, além de garantir o aquecimento econômico dentro do município, principalmente neste período junino, com o aumento de vendas no comércio local e para os ambulantes.