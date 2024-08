Servidores do INSS em Sergipe decidem pela continuidade da greve

Os servidores do INSS em greve no estado de Sergipe, se reuniram no Ato “OCUPA GEX”, deliberando ampliar a GREVE em Sergipe.

A deliberação ocorreu em Assembleia convocada pelo Comando Estadual de Greve que, após ouvir a análise parcial da proposta do Governo, deliberou manter e ampliar o movimento, convocando assembleia específica para analisar minunciosamente a proposta do MGI.

O Coordenador Geral do SINDIPREV SE, Deivid Christian, que também é membro da Mesa Nacional de Negociação do INSS, representando a CNTSS, fez a explanação da proposta do Governo convocando a categoria a não recuar da GREVE por ser um momento importante na mesa de negociação, entendendo que só o fortalecimento da GREVE poderá obter um resultado que atenda as demandas da categoria.

Após a análise parcial da proposta, vários servidores da categoria se manifestaram sobre a necessidade da ampliação do movimento convocando, também, aposentados e pensionistas para se somarem.

Durante o Ato, vários servidores lotados em APS’s do interior, enviaram mensagem de adesões à greve dando o tom do fortalecimento e unidade.

O Comando Estadual de Greve convocará a base do INSS para debater, avaliar e deliberar sobre a proposta do MGI na última mesa de negociação.

Por: Ulisses Freitas

Foto ascom SINDIPREV SE