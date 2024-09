Servidores do MPT-SE participam do curso de Brigada de Incêndio

Capacitação foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

O que fazer quando surge um foco de incêndio? Como evacuar uma área de risco? Quais as técnicas de primeiros socorros? Essas foram algumas dúvidas esclarecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe nesta terça-feira (17), durante o curso de Brigada de Incêndio, realizado no Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE).

A capacitação foi direcionada ao público interno da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região (PRT20), com a presença de servidores, estagiários e terceirizados. “O objetivo foi proporcionar uma qualificação para os que fazem parte do MPT-SE, principalmente no combate a incêndios. É muito importante que a gente participe sempre de palestras e cursos, para saber o que fazer em uma situação de risco”, disse o chefe da Secretaria Regional de Segurança Institucional (SRSI) do MPT-SE, Marcos Tavares.

No período da manhã, o curso foi ministrado pelos soldados Eduardo Braga, Carlos Benício e Danilo Menezes, que abordaram questões relacionadas a rotas de fuga, validade dos extintores e reuniões que devem ser realizadas de forma regular com a equipe da Brigada de Incêndio. “O princípio do incêndio é algo fácil de ser combatido, se a pessoa tiver um preparo e uma segurança para isso. É importante que a brigada e que as pessoas que trabalham no local tenham segurança e conhecimento para conseguir resolver e evitar que se perca o controle, com um incêndio de maior proporção”, explicou o soldado Menezes.

Outra etapa do curso destacou a importância dos primeiros socorros, com etapas de atendimento e demonstrações práticas, que podem salvar vidas. Os servidores tiveram a oportunidade de interagir com os bombeiros, tirar dúvidas e simular técnicas de desengasgo.

Durante o período da tarde, servidores, estagiários e terceirizados do MPT-SE tiveram capacitação teórica e prática para combate a incêndios, com os soldados Andrey Almeida, Matheus Vieira e Wellington Lima, que apresentaram informações importantes sobre a contenção de chamas e uso de extintores.

O servidor Vitor Déda participou da capacitação e disse que o curso vai além do ambiente de trabalho. “Foi muito interessante, porque a gente teve várias lições práticas e teóricas sobre primeiros socorros, sobre como agir em casos de urgência e emergência. Foi um volume grande de informações, que poderemos aplicar no trabalho, em casa ou na rua, porque são situações que podemos enfrentar em qualquer lugar”, finalizou o servidor.

Texto e foto: Lays Millena Rocha