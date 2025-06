SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABI REJEITAM PROPOSTA DE REAJUSTE DA PREFEITURA E APRESENTAM CONTRAPROPOSTA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itabi (Sinditabi) realizou uma assembleia geral com a categoria na noite da terça-feira, 10, para avaliar a proposta de reajuste salarial encaminhada pela Prefeitura Municipal. A proposta da gestão, de 2,5% para o mês de julho e mais 2,5% em dezembro, foi rejeitada por unanimidade pelos servidores presentes, que consideraram o índice insuficiente diante das perdas salariais acumuladas nos últimos anos.

Durante a assembleia, os trabalhadores aprovaram uma contraproposta de reajuste de 10% para o ano de 2025, sendo 5,44% referentes à recomposição inflacionária e 4,56% como aumento real. A decisão foi encaminhada à gestão municipal por meio de ofício.

Para o presidente do Sinditabi, Davi Silva, a proposta da prefeitura é um desrespeito com os servidores que sustentam os serviços públicos do município. “O reajuste de 2,5% representa apenas R$ 27,00 de aumento, valor que não cobre sequer o aumento no preço dos alimentos básicos. A prefeita precisa entender que servidor público também tem família, contas para pagar e merece respeito”, pontuou.

A presidente da Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe (Fetam/Se), Vanessa Ferreira, que acompanha as negociações no município, também criticou a proposta da administração: “É inadmissível que a prefeita apresente uma proposta tão rebaixada, enquanto o funcionalismo municipal está há anos com salários defasados. O que os servidores estão pedindo é justo e está dentro das possibilidades orçamentárias do município”, afirmou.

A proposta da prefeitura representa, no impacto global da folha de pagamento, apenas R$ 3.900,00 a mais por mês, uma quantia considerada irrisória diante da importância dos servidores e da necessidade urgente de valorização profissional. Na prática, o aumento proposto geraria uma média de R$ 27,00 por servidor — um valor que a categoria considera uma afronta.

Ofício protocolado

O Sinditabi protocolou oficialmente a contraproposta aprovada em assembleia. O documento foi entregue na sede da Prefeitura de Itabi na manhã desta quarta-feira, 11, reforçando a reivindicação por um reajuste de 10% a partir de janeiro de 2025.

Para Davi, os servidores lamentam profundamente o descumprimento da carta-compromisso assinada pela prefeita durante a campanha eleitoral de 2024. “Ao assinar o documento, a prefeita se comprometeu em atualizar o salário base dos servidores ao mínimo nacional. A atual proposta representa não apenas o descaso com os trabalhadores, mas também o rompimento de um compromisso público assumido com a população”, expressou.

O Sinditabi seguirá mobilizado e alerta, convocando os servidores para as próximas ações e reafirmando seu compromisso com a luta por respeito, valorização e dignidade para o funcionalismo público municipal de Itabi.

